Банная программа для отдыха "Перезагрузка"
для мужчин, в Москве и МО
+7 (966) 027-76-13
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Приглашаю мужчин 
на банную программу 
для отдыха - 
"ПЕРЕЗАГРУЗКА",
включающую в себя
парение с банщицей
и авторский чувственный массаж
Вы погрузитесь в мир наслаждения
и откровенной чувственности, перезагрузитесь и заново родитесь!
Программу провожу лично -
в Москве и МО
Стоимость:
"Банная перезагрузка" (баня + массаж):
1 час - 20 000 ₽
2 часа - 30 000 ₽

"Массажная перезагрузка" (массаж):
1 час - 15 000 ₽
Запишитесь на программу
и испытайте истинное наслаждение 
уже в ближайшие 24 часа!
Приглашаю мужчин на банную программу для отдыха -
"ПЕРЕЗАГРУЗКА"
включающую в себя парение с банщицей 
и авторский чувственный массаж
Вы погрузитесь в мир наслаждения и откровенной чувственности, перезагрузитесь и заново родитесь!
Программу провожу лично - в Москве и МО
Стоимость:
"Банная перезагрузка" (баня + массаж):
1 час - 20 000 ₽
2 часа - 30 000 ₽

"Массажная перезагрузка" (массаж):
1 час - 15 000 ₽
Запишитесь на программу и испытайте истинное наслаждение уже в ближайшие 24 часа!
Эта программа для вас, если вы хотите:
Чтобы вас попарила банщица
Насладиться чувственным массажем
Отдохнуть и перезагрузиться
Утонуть в удовольствии
Познать настоящую чувственность
Испытать что-то новое и неизведанное
Моя цель - дать вам всё это!
Приветствую!
Меня зовут Юлия.

Я мастерица в доставлении телесного удовольствия. В этом заключается мой талант, которому я посвящаю всё своё время.

С помощью банной релаксации и чувственного массажа я погружаю вас в удивительный мир телесного наслаждения и познания собственной чувственности. Раскрываю для вас палитру удовольствий - эмоциональных, душевных, телесных, полностью перезагружая ваш ум и тело. В результате вы чувствуете себя обновленным и будто заново родившимся.

В этом состоит моя цель - показать вам, что помимо жизненной рутины есть особый мир отдыха и удовольствий, который находится рядом с вами. И я могу быть вашим проводником в него. Очень деликатным и тонко чувствующим вас и ваше тело, ваши желания и стремления. 

Очень аккуратно и глубоко я погружаю вас в эти неизведанные ощущения. Стараясь максимально полно раствориться во взаимодействии с вами, чтобы в итоге привести вас в то состояние, в котором вы смотрите на мир другими глазами. Познавшими, что жизнь может быть совершенно другой, непохожей на ту, которая была до этого.

Свою банную программу для отдыха я называю "ПЕРЕЗАГРУЗКА".

И если вы устали от жизни и хотите глубоко отдохнуть. Если хотите увидеть мир в новых красках и ощутить истинное наслаждение - моя программа для вас!
Вы получаете только самое лучшее!
Истинное наслаждение
Проходя через банную релаксацию и чувственный массаж, вы получаете истинное наслаждение - телесное, душевное, эмоциональное.
Откровенная чувственность
На протяжении моей программы вы плавно погружаетесь в мир откровенной чувственности и сексуальности, женской близости и беспредельной нежности. Открывая всё это для себя.
Желанные эмоции и ощущения
Я искренне вовлекаюсь в процесс и тонко чувствую вас и ваше тело. Это позволяет почти слиться с вами и дать вам именно те эмоции и ощущения, которые вы хотите испытать.
Профессионализм и деликатность
Полностью отдаваясь процессу, я даю вам всё самое лучшее из мира телесности и чувственности. Делаю это мягко и деликатно.
Отдых и перезагрузка
Пройдя через мою программу, вы полностью перезагружаетесь. И будто заново рождаетесь. Появляется желание жить. А я словно муза, дающая вам вдохновение.
Как проходит программа "Перезагрузка"
Подготовка к встрече и встреча

К нашей встрече уже все готово - растоплена баня, готова парная с легким паром и ароматными травами. Запарены веники и приготовлены масла и мед для массажа. 
И самое главное - мое телесное и психическое состояние полностью настроено на ваш приход.

При встрече - если мы не знакомы, то знакомимся. При желании можем выпить ароматного чаю. После чего проходим в парную, готовую к тому, что будет происходить дальше.

Парения в бане, спа-процедуры 
и банный массаж

Если вы никогда не были в руках настоящей пармастерицы, то здесь вы ощутите всю прелесть женского банного подхода. Я очень тонко чувствую вас и ваше тело, делая парения комфортными - от нежных до интенсивных.

Между парениями для охлаждения я вас купаю в контрастном бассейне или душе.

А на ваше распаренное тело наношу свой состав с медом и кофе и делаю мягкий пилинг тела, еще больше его очищая.

После этого руками и всем телом я делаю вам банный массаж. Это очень приятная, чувственная и расслабляющая процедура, которая требует особого телесного искусства. В процессе которой вы погружаетесь в настоящее блаженство.

После всех горячих и приятных банных процедур я вас мою, купаю и немного отдохнув...

Авторский чувственный массаж 
и массаж в 4 руки

Мы проходим в место с особой атмосферой и я приступаю к тому, в чем заключается мой талант - к погружению вас в мир телесности и чувственности.

С помощью своего интуитивного авторского массажа, который может начинаться с силовых движений, плавно перетекая в расслабляющие, а затем в откровенно чувственные, я погружаю вас в мир телесного удовольствия и новых, удивительных ощущений. В мир познания собственной чувственности и сексуальности. В самом настоящем, подлинном значении этих слов.

Конечная цель моего массажа - доставить вам максимальное удовольствие через ваше тело, эмоции и чувства. И с этим я великолепно справляюсь.

А если у вас будет желание погрузиться в еще более глубокое состояние удовольствия, я приглашу свою помощницу для проведения массажа в 4 руки. Это даст вам совершенно удивительные ощущения другого порядка, испытать которые стоит хоть раз в жизни.

Время здесь летит совершенно незаметно, а чувство реальности полностью вас оставляет.

Перезагрузка и блаженство

По окончании банных процедур и чувственного массажа ваше тело и психика полностью расслаблены и опустошены. Вы испытываете чувство полета и беспредельную радость. 

Я называю это Перезагрузкой. И в этом состоянии хочется пребывать вечно.
Ответьте на 7 простых вопросов 
и узнайте подойдет ли вам "Перезагрузка"!
Стоимость и детали программы
Место проведения:
  • Москва и МО:
    • В вашей бане;
    • В арендованной бане - по желанию могу подобрать в удобном вам районе, стоимость аренды - от 1 500 ₽/час;
    • В своей бане в г. Красногорске
Время проведения:
  • В любое время - по договоренности.
Стоимость:
"Банная перезагрузка" (баня + массаж):
  • 1 час - 20 000 ₽
  • 2 часа - 30 000 ₽

"Массажная перезагрузка" (массаж):
  • 1 час - 15 000 ₽
Гарантии:
  • Полная конфиденциальность и анонимность.
Этапы проведения
Запись на программу
Запишитесь на программу на сайте или напишите мне в WhatsApp.
Уточнение деталей
В ближайшее время я свяжусь с вами, отвечу на вопросы и мы определимся с удобным для вас временем и местом встречи.
Программа "Перезагрузка"
Моя программа полностью индивидуальна и строится, исходя из ваших предпочтений, о которых вы можете мне сказать или я пойму их в процессе сама.
Состояние счастья
По окончании программы вы полностью перезагрузитесь и будете пребывать в состоянии счастья. Именно в него я вас и приведу.
Запишитесь на программу
и испытайте удовольствие 
уже в ближайшие 24 часа!
Отзывы тех, кто уже прошел "Перезагрузку"
Отзывы попросила специально для сайта
Был у Юлии на ее программе. Настолько женственный и чувственный подход, и парения и массажа. Я даже не знаю, как это описать. Очень много нежности, мягкости. Помню, что несколько раз проваливался в забытьи и потом возвращался вновь) Настолько сильно тонешь в ее руках, и наверно, в ней самой, в ее подходе. В общем, это очень необычная программа, которая если и имеет с обычным парением в бане и массажем что-то общее, то только отдаленно, Она вообще про что-то другое, гораздо более глубокое, что я похоже так и не смог понять. Но очень хочется вернуться обратно и погрузиться вновь в этот процесс. Можно много писать, но тут нужно самому пройти через это. И одного раза мне кажется будет очень мало.
Спасибо Юлии за этот опыт.
Ездил к Юле на парение и массаж. Очень крутое профессиональное отношение к своему делу. Юля полностью отдается тому, что делает и это прям очень сильно чувствуется, что всё, что делается, всё делается только для тебя. Это непередаваемые ощущения
Очень запомнился банный массаж. Когда Юля своими горячими чуткими руками и всем телом его делала, я себя чувствовал как масло, которое плавится в огне до полного растворения. Настолько горячие , сильные и приятные ощущения. Потом прохладный душ и всё это время ты чувствуешь присутствие женского начала рядом с собой. Это конечно трудно передать.
Зато на чувственном массаже я это ощутил в полной силе, когда сначала погрузился в состояние глубокого расслабления и невесомости, а потом это женское начало в Юлином лице плавно вернуло меня к себе ) Не знаю, как это назвать еще ) Мне кажется, что это состояние или это начало или эта сила есть далеко не в каждой женщине. Да и наверное далеко не каждый мужчина к такому готов. Но кто готов, тот точно во всей полноте оценит всё происходящее.
В общем могу сказать только Большое спасибо Юле за то, что есть такая возможность испытать эти ощущения...
Юль, слушай, я тут подумал, я вот у тебя был уже 3 раза и все эти 3 раза я открываю для себя всё более глубокие состояния, более откровенные и чувственные ощущения. Хотя как то это неуместно звучит в мужском сообщении)))

Ну я к тому, что можно написать 3 разных отзыва после каждого посещения. настолько они разные были. И как это передать всё в одном))

Но если сказать кратко, не люблю много говорить))

То всё дальше и дальше погружаясь с тобой в этом взаимодействии, я всё больше и больше открываю для себя наслаждение, всё тоньше чувствую его вкус.

И конечно это притягивает. Ибо кто в здравом уме от этого откажется)))

Как то так))
Такой вот отзыв
Посещал программу "Банная телесная перезагрузка" с целью отдохнуть, расслабиться, попариться, ну и конечно побыть в женских руках.
Очень профессиональный подход. Юля очень тактична, внимательна, знает что и зачем делает. Это очень располагает. Поневоле расслабляешься и отдаешься ощущениям.
Очень глубокое расслабление и отдых. Действительно после программы чувствуешь, как будто перезагрузился. А точнее тебя перезагрузили.
Если бы все оказывали свои услуги с таким старанием как Юля - мир был бы раем.
В целом программа продумана очень глубоко и с очень высокой долей женской составляющей. В этом и заключается ее притягательность.

Юле и ее помощнице огромная благодарность за их работу и за ту самоотдачу, с которой они ее делают.
Лично я, когда приезжаю к Юле, попадаю как в другой мир. Сам спортсмен и знаю ,что такое качественный расслабляющий массаж. И знаю, что такое баня, отец - банщик
Но Юля не банщик и у нее не расслабляющий массаж:) Она банщица и у нее чувственный массаж, а это как говорится, небо и земля !
Она очень хорошо чувствует тело и знает, что с ним делать. А оно само по себе откликается на ее действия:) И получается взаимодействие:)
Очень бережно и внимательно относится к человеку,даже мне не особо чувствительному к таким женским вещам, очень сильно это чувствуется.
Собственно, суть всего происходящего отдохнуть и получить удовольствие. Именно это я получаю с лихвой. За что спасибо Юле. Надеюсь и дальше буду продолжать приезжать . В реальной жизни всего этого очень не хватает!
Остались вопросы?
Оставьте свои контакты или напишите мне в WhatsApp.
И в ближайшее время я свяжусь с вами и отвечу на них.
Банная программа для отдыха "Перезагрузка"
для мужчин, в Москве и МО
+7 (966) 027-76-13
Написать в WhatsApp
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Что вы хотите?
Попариться с банщицей‍
Отдохнуть и перезагрузиться‍
Утонуть в удовольствии‍
Ощутить настоящую чувственность‍
Испытать новое и неизведанное‍
Хочу всё‍
Как часто вы паритесь в бане?
Вас уже парила банщица?
Делали ли вам откровенный чувственный массаж?
Делали ли вам массаж в 4 руки?
Когда вы хотите провести программу?
Вы хотите пригласить меня в свою баню или приехать ко мне в Красногорск?
На какой номер вам позвонить /написать в WhatsApp, чтобы ответить, подойдет ли вам моя программа?

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