Банная программа для отдыха "Перезагрузка"

Приглашаю мужчин
на банную программу
для отдыха -
"ПЕРЕЗАГРУЗКА",
включающую в себя
парение с банщицей
и авторский чувственный массаж
на банную программу
для отдыха -
"ПЕРЕЗАГРУЗКА",
включающую в себя
парение с банщицей
и авторский чувственный массаж
Вы погрузитесь в мир наслаждения
и откровенной чувственности, перезагрузитесь и заново родитесь!
и откровенной чувственности, перезагрузитесь и заново родитесь!
Программу провожу лично -
в Москве и МО
в Москве и МО
Стоимость:
"Банная перезагрузка" (баня + массаж):
1 час - 20 000 ₽
2 часа - 30 000 ₽
"Массажная перезагрузка" (массаж):
1 час - 15 000 ₽
"Банная перезагрузка" (баня + массаж):
1 час - 20 000 ₽
2 часа - 30 000 ₽
"Массажная перезагрузка" (массаж):
1 час - 15 000 ₽
Запишитесь на программу
и испытайте истинное наслаждение
уже в ближайшие 24 часа!
и испытайте истинное наслаждение
уже в ближайшие 24 часа!